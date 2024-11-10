Михалков: "Познер - гениальный предатель". Что на это ответил Познер?

Erl Schweizer

Львиную часть всех миллиардов рублей, оказавшихся у Никиты Михалкова с 2010 по 2024 год составляют поступления из Российского Союза правообладателей, организованным на основе указа Б.Ельцина от 1998 года по взиманию одного процента с продаж аудиозаписывающей и аудиовоспроизводящей техники в пользу деятелей культуры (не для всех, а кого определит семейка Михалковых с холуями). Ельцин умер, разве Никита Михалков не предал своего благодетеля? Михаил Михалков служил в войсках СС во время Великой отечественной войны, разве он не предатель? Какие основания реабилитировать ССовца? Среди сегодняшних политиков России разве не было активных коммунистов при СССР? В каких партиях они сегодня? Разве они не предатели? Разве сегодняшние политики не склоняют по падежам СССР, Великую октябрьскую революцию, давшую жизненные шансы всему населению страны? Разве такие критики предыдущих поколений не предатели? Сегодня СВО, вынужденная мера, разве все без исключения налоги не обязаны идти в бюджет, на пользу оказавшимся в трудных жизненных ситуациях? Разве это не узаконенное предательство населения? Почему трудяга по своей воле каждый раз идет защищать Родину, а Артему Михалкову нужно в это время подсчитывать халявные миллиарды в РСП? Получать из бюджета очень хорошие деньги, получать методом узаконенного рэкета миллиарды в свой карман и иметь отмазку "плачу налоги" (из халявных миллиардов), я наследник Сурикова, Кончаловского ... зачем так издеваться над достопочтенным паном Паниковским, которому так стыдно становится в тесном гробу, что напрасно заставлял Шурика пилить пудовую гирю, когда есть гораздо лучший вариант стать "гигантом мысли, отцом русской демократии и особой, приближенной к императору". Предателей множество, шкуры у них разные, лица чаще всего в благородных масках. "Познер-предатель вернулся на TV". Никита Михалков не предатель, покупавший виноградники в Тоскане, виллы в Испании, недвижимость в Швейцарии, курорт в Карловых Варах, кучу недвижимости в России? С 15 лет до сих пор в тысячах российских населенных пунктах пацаны и девчонки кто доит коров, кто колет дрова, кто потеет в огороде, кто драит полы, кто не имеет возможности быть всегда сытым, прилично одетым, познать слезы, обиды, несправедливость. Они будут получать в будущем миллиардные халявы? Такого не будет, это будет лишь у барства, у Михалковых, подмечающих соломинку в глазу другого, не замечающих бревна в своих зенках. Такова жизнь, если поменьше врать и воровать.