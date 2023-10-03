Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Еврокомиссия (ЕК) собирается до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро, предназначенных для финансирования Венгрии, чтобы убедить ее премьер-министра Виктора Орбана одобрить финансирование киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии