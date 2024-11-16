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Калужские новости

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Власти Калужской области помогают пострадавшим жителям после взрыва беспилотника

Власти Калужской области помогают пострадавшим жителям после взрыва беспилотника

Ранним утром 16 ноября на окраине Людиново произошел взрыв беспилотника. Глава районной администрации Стефан Перевалов, сразу прибывший на место происшествия, обратился к жителям с видеообращениемРанним утром 16 ноября на окраине Людиново произошел взрыв беспилотника.

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