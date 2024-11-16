Власти Калужской области помогают пострадавшим жителям после взрыва беспилотника

Ранним утром 16 ноября на окраине Людиново произошел взрыв беспилотника. Глава районной администрации Стефан Перевалов, сразу прибывший на место происшествия, обратился к жителям с видеообращениемРанним утром 16 ноября на окраине Людиново произошел взрыв беспилотника.
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