Новостей по ситуации в Мытищах меньше не становится

Игорь Максаков

Кругом во власти одно ворьё! У нас вся идеология бей ближнего насри на нижнего. В Конституции не статьи ИДЕОЛОГИЯ. А на нет и суда нет. Что-хочу, то и ворочу, пошли все куда подальше. Вот и весь сказ.