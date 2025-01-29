Сейчас СМИ выяснили, что глава Мытищ Юлия Купецкая и счастливая обладательница сертификата на 24 миллиона рублей фигурантка уголовного дела Тахмина Самадова много лет знакомы.
Новостей по ситуации в Мытищах меньше не становится
Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Деньги любят тишину, тем более в феодало-олигархии.
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15 час.
Игорь Максаков
Кругом во власти одно ворьё! У нас вся идеология бей ближнего насри на нижнего. В Конституции не статьи ИДЕОЛОГИЯ. А на нет и суда нет. Что-хочу, то и ворочу, пошли все куда подальше. Вот и весь сказ.
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15 час.
Авас Анекак
как сказал бывший разведчик нелегал Артемонов у нас больше половины чиновников и офицеров в силовых структурах леберасты и про западникими а если по русски то просто предатели
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13 час.
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