В Ереване не могут найти 66‑летнюю россиянку Светлану Фрайжи: с 14 октября с ней нет связи. По словам дочери, женщина должна была вылететь из Еревана в Париж 11 октября, но не села на рейс, с тех пор её телефон не работает.