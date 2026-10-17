В Ереване не могут найти 66‑летнюю россиянку Светлану Фрайжи: с 14 октября с ней нет связи. По словам дочери, женщина должна была вылететь из Еревана в Париж 11 октября, но не села на рейс, с тех пор её телефон не работает.
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