Главные цифры 2023 года

Самый мощный в мире пикап, 700-сильный Porsche Cayenne, рекордная для автомобилей высота подъёма и Ferrari по цене годового бюджета небольшой страны — всё это вы найдёте в «Главных автомобильных цифрах 2023 года».
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