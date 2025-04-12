Российские военные поразили завод «Антонов» в Киеве, где производили БПЛА

Российские военнослужащие поразили крупный завод «Антонов» в Киеве, на котором производились беспилотные летательные аппараты, а также здание «Научно-исследовательского института электромеханических приборов», пишет Telegram-канал «Изнанка».
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