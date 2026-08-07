Японская FSA просит криптобиржи отложить вывод средств на фоне роста мошенничества

Японское агентство финансовых услуг обратилось к внутренним криптовалютным биржам с просьбой отложить вывод средств в ответ на рост мошенничества, шаг, направленный на то, чтобы дать платформам больше времени для проверки транзакций до того, как средства покинут учетные записи пользователей.