Японская FSA просит криптобиржи отложить вывод средств на фоне роста мошенничества

Японское агентство финансовых услуг обратилось к внутренним криптовалютным биржам с просьбой отложить вывод средств в ответ на рост мошенничества, шаг, направленный на то, чтобы дать платформам больше времени для проверки транзакций до того, как средства покинут учетные записи пользователей.
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