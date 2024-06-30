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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Два протокола в отношении несовершеннолетних, которые плавали в запрещенном для купания месте, составили в Бобруйске.

Два протокола в отношении несовершеннолетних, которые плавали в запрещенном для купания месте, составили в Бобруйске.

В Бобруйске милиция проводит рейдовые мероприятия в местах массового отдыха.Как сообщили в УВД облисполкома, милиционеры регулярно проводят беседы с отдыхающими людьми о правилах безопасного поведения на воде.

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