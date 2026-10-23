Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином имеет чрезвычайную важность и приковывает к себе внимание всего мира.
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