В ближайшем к украинской границе селе Горналь Курской области идут ожесточенные бои. Российские военные продолжают выбивать боевиков Владимира Зеленского с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.
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