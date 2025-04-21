В Барнауле мошенники убедили девушку-нумеролога поставить деньги на "договорной матч"

Аферисты заявили, что она выиграла более 1 млн рублей, однако для его получения необходимо заплатить налог В Алтайском крае мошенники обманули 26-летнюю жительницу Барнаула под предлогом ставок на спорт, сообщает региональное МВД.
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