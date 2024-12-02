У коммунистов Удмуртии появился новый лидер

Ижевск. Удмуртия. Иван Гвоздак стал новым лидером коммунистов в Удмуртии. В Ижевске состоялся первый (организационный) Пленум новоизбранного Комитета республиканского отделения КПРФ, сообщает отделение партии в соцсетях.
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