В Смоленске Роспотребнадзор пожаловался в УФАС на поставщика-уклониста

Надзорное ведомство наткнулось на недобросовестного победителя закупки По результатам проведения закупки был определен победитель, который не подписал с надзорным ведомством проект контракта на оказание услуг по общей уборке.
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