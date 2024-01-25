В челябинской Публичке стартует мультилекторий, посвященный юбилею области

В январе этого года Челябинская область отмечает юбилей – 90 лет со дня основания. Публичная библиотека подготовила к этой дате мультилекторий «Южный Урал: события, лица», который включает в себя более десяти мероприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии