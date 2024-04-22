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Правительство утвердило перечень сведений для идентификации потребителей страховых услуг

Правительство утвердило перечень сведений для идентификации потребителей страховых услуг

Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение, позволяющее АО «Национальная Страховая Информационная Система» (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России) получать необходимые для идентификации граждан сведения из государственной информационной системы - единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для пользования личным кабинетом на сайте оператора АИС страхования - АО «НСИС».

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