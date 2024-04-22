Правительство утвердило перечень сведений для идентификации потребителей страховых услуг

Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение, позволяющее АО «Национальная Страховая Информационная Система» (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России) получать необходимые для идентификации граждан сведения из государственной информационной системы - единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для пользования личным кабинетом на сайте оператора АИС страхования - АО «НСИС».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)