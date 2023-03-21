Инфореактор

1 082 подписчика

Певец Федук и его коллеги выразили соболезнования в связи с гибелью основателя Cream Soda

Певец Федук и его коллеги выразили соболезнования в связи с гибелью основателя Cream Soda

Российский певец Федор Инсаров, более известный под сценическим именем Федук, выразил соболезнования в связи с гибелью основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх