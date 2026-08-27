Вода идет на города: в Японии эвакуируют 100 тысяч человек из-за смертоносных ливней

На японские префектуры обрушились мощнейшие ливни — стихия заставляет людей бежать из своих домов. Более 100 тысяч жителей получили рекомендацию срочно покинуть опасные районы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии