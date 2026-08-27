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Пятый канал

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Вода идет на города: в Японии эвакуируют 100 тысяч человек из-за смертоносных ливней

Вода идет на города: в Японии эвакуируют 100 тысяч человек из-за смертоносных ливней

На японские префектуры обрушились мощнейшие ливни — стихия заставляет людей бежать из своих домов. Более 100 тысяч жителей получили рекомендацию срочно покинуть опасные районы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

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