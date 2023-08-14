Минпромторг РФ выступил против «честных ценников»

Минпромторг РФ не поддержал инициативу «честных ценников». Она заключалась в обязательном указании стоимости литра и килограмма продукции, чтобы избежать манипулированием размера тары, нечестной конкуренции по отношению к другим производителям.
Минпромторг РФ не поддержал инициативу «честных ценников». Она заключалась в обязательном указании стоимости литра и килограмма продукции, чтобы избежать манипулированием размера тары, нечестной конкуренции по отношению к другим производителям.
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