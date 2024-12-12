Мосбиржа: СЧА фондов денежного рынка в 2025 году может превысить 2 трлн рублей

Стоимость чистых активов биржевых паевых фондов (БПИФ) денежного рынка на Мосбирже и количество инвесторов в такие инструменты за 11 месяцев 2024 года выросли втрое — до 823 млрд рублей и до 2 млн человек, соответственно, рассказал журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень.