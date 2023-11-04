Веселые новости

Макрон привёз в Казахстан те же самые бусы, которые не смог поменять на уран в Африке. После Пекина довольный и заряженный Виктор Орбан заскочил в Брюссель и тут же, как будто наступил на кучу говна, рванул на саммит тюркских народов: «Как же хорошо в компании нормальных мужиков!» Новые регионы России обустраиваются, школы и больницы получают современное оборудование, инфраструктура восстанавливается.