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  • Герман Веснин
    Утопить Британии и Францию одним ударом по пролив исша следом и будет мир во всем миреПочему мы не бьем...
  • mark bromberg
    Вы там свсем потеряли человеческий облик страх и совесть.Так хотя бы прикиньте,что произойдёт,если все развитые стран...Почему мы не бьем...
  • Сергей Тупиков
    Не надо убогих трогать они сами себя изничтожатПочему мы не бьем...

Цыгане начали использовать новую схему против пенсинеров, не попадитесь на уловку. Русский мужик поставил их на место

Цыгане начали использовать новую схему против пенсинеров, не попадитесь на уловку. Русский мужик поставил их на место

Avia.pro - СМИ Цыганская находчивость в деле ЖКХ: что случилось на улице Воронежа В тихом районе Воронежа произошел случай, достойный экранизации, где ключевую роль играли неунывающие «специалисты» цыганской наружности, представившиеся сотрудниками ЖКХ.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Не вован я!!!🤣
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2 час.
Геннадий Сытник
Пидарёнок томский, не позорь город, тварь.
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2 час.
Николай Першин
только Россия и Румыния терпит этих , остальные немцы давно решили вопрос радикально.
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1 час.

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