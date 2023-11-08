«Понятно любому идиоту». Журналист Daily Mail – о шансах Льюиса Хэмилтона на восьмой титул

«Понятно любому идиоту». Журналист Daily Mail – о шансах Льюиса Хэмилтона на восьмой титулJiri Krenek / MercedesБританский журналист Джонатан Макэвой раскритиковал команду Mercedes и заявил, что Льюис Хэмилтон может даже не мечтать о рекордном восьмом чемпионском титуле.
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