Студент поселился в автомобилей «Ока», чтобы сэкономить на аренде квартиры

22-летний студент бросил вызов рынку аренды, поселившись в «Оке» возле стен Кремля. Пока тысячи людей в столице платят за «однушки» под сотню тысяч рублей, Филипп нашёл способ обнулить свои ежемесячные траты на жильё.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ДР Автоэксперт Хайце...
- КМ Обновленный Hongq...
- АУ Внедорожник Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым