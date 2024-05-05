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Турист взял домой из пустыни перец и начал жарить. Через 20 минут он уже бежал из дома

Турист взял домой из пустыни перец и начал жарить. Через 20 минут он уже бежал из дома

На краю мексиканской пустыни располагался дом Марко, где время от времени мужчина собирал кактусы и перцы, растущие поблизости, чтобы использовать их в кухне.

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Комментарии
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М
ММ
А мы выращиваем перец Колокольчик. Внешне один в один стеклянный колокольчик из советских елочных игрушек. Сначала растили в открытом грунте и перчики были 1-2 см в размере. Потом посадили в теплицу и собираем по паре ведер размером в 5-6 см. Он не слишком острый, маринуем, кладем в супы и второе, делаем аджику не очень крепкую, но вкусную. А перец, как в статье я ел в советское время в Абхазии. Достаточно было поболтать перчиком в супе и во рту уже всё горело!
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14 час.
Элеонора Коган
Да,  оригинальный перчик.
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8 час.

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