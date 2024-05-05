Турист взял домой из пустыни перец и начал жарить. Через 20 минут он уже бежал из дома

М

ММ

А мы выращиваем перец Колокольчик. Внешне один в один стеклянный колокольчик из советских елочных игрушек. Сначала растили в открытом грунте и перчики были 1-2 см в размере. Потом посадили в теплицу и собираем по паре ведер размером в 5-6 см. Он не слишком острый, маринуем, кладем в супы и второе, делаем аджику не очень крепкую, но вкусную. А перец, как в статье я ел в советское время в Абхазии. Достаточно было поболтать перчиком в супе и во рту уже всё горело!