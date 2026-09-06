Около 100 тысяч человек посетили концерт в рамках культурной программы ВЭФ

Во Владивостоке прошёл большой концерт «Душа России. Язык, который понимают все». Он стал частью культурной программы Восточного экономического форума, его посетили около 100 тысяч человек.
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