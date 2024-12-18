Врач рассказала, какую рыбу лучше выбрать для новогоднего стола

Врач Калошина: на Новый год рекомендуется покупать слабосоленую рыбу Здоровым людям рекомендуется покупать слабосоленую рыбу на Новый год, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.
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