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Регионы России

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Рыбакина победила Осаку в четвертьфинале US Open

Рыбакина победила Осаку в четвертьфинале US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над японкой Наоми Осакой в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open) со счетом 6:1, 6:4.

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