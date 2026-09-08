Рыбакина победила Осаку в четвертьфинале US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над японкой Наоми Осакой в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open) со счетом 6:1, 6:4.
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