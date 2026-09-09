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Царьград

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Забор за €356 млн и пустые города: Финляндия стала дремучим углом из-за закрытия границы

Забор за €356 млн и пустые города: Финляндия стала дремучим углом из-за закрытия границы

Без русских туристов восточные регионы Финляндии теряют по миллиону евро в день, а безработица там вдвое выше, чем на западе страны.

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