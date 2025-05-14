Абрамович вновь в Кремле! Станет ли миллиардер переговорщиком в Стамбуле?

Крупнейшие представители российского бизнеса, включая Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, приняли участие в заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров, состоявшемся в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.
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