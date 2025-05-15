ФСБ предотвратила нападения на образовательные учреждения в нескольких городах

В результате проведенных операций задержаны шесть человек, которые готовили атаки в Москве и Тюмени.ФСБ предотвратила серию планируемых вооруженных нападений на образовательные учреждения в нескольких городах России.
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