Настасья Самбурская уехала в свадебное путешествие

Настасья Самбурская отправилась в свадебное путешествие. Об этом сообщает издание The Voice. Недавно в Москве прошла премьера фильма «Кореша», в котором снялись Никита Кологривый, Георгий Дронов и сама Настасья Самбурская.
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