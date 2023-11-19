НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

Из-за урагана в Красноярском крае массово пропадает электричество

Из-за урагана в Красноярском крае массово пропадает электричество

Часть Красноярска осталась без света из-за урагана. Согласно сайту 005 и комментариям наших читателей в телеграм-канале сейчас из-за аварийного отключения электричества нет: Октябрьский район: Маерчака, 113, поселок Бугач, улица Лесная, Плодово-Ягодная станция, поселок Таймыр, поселок Овинный.

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