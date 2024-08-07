Крах рынка электромобилей привел к снижению напряженности между сверхдержавами

В последние годы эксперты прогнозировали, что «электромобильная революция» увеличит как спрос на металлы, так и цены на них, особенно когда речь идет о редкоземельных элементах и важнейших видах сырья, таких как литий, кобальт и никель.
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