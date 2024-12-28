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Орловские новости

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Названы главные вызовы для банков в 2025 году

Названы главные вызовы для банков в 2025 году

По мнению первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, основные вызовы 2025 года – это рекордные требования к банковскому капиталу, высокая стоимость риска и вероятность реструктуризаций выданных кредитов.

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