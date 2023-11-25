Тулякам рассказали, как не отравиться пельменями из магазина

Недавно в замороженных пельменях популярных марок специалисты обнаружили кишечные палочки Эксперты Роскачества рассказали тулякам как не отравиться любимым продуктом В первую очередь пельмени в упаковке не должны быть слипшимися.
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