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Тулякам рассказали, как не отравиться пельменями из магазина

Тулякам рассказали, как не отравиться пельменями из магазина

Недавно в замороженных пельменях популярных марок специалисты обнаружили кишечные палочки Эксперты Роскачества рассказали тулякам как не отравиться любимым продуктом  В первую очередь пельмени в упаковке не должны быть слипшимися.

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