Дрон-камикадзе ВСУ убил женщину в Белгородской области

Украинский БЛПА атаковал гражданский автомобиль, в котором были водитель и три пассажира.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном террористическом акте со стороны вооруженных сил Украины.
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