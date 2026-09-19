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Дмитриев заявил о крупнейшем энергетическом кризисе в истории Европы

Дмитриев заявил о крупнейшем энергетическом кризисе в истории Европы

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил об энергетическом кризисе в Европе.

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