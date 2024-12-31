DSOGaming назвал игры с худшей оптимизацией на ПК в 2024 году Вслед за списком игр с...

DSOGaming назвал игры с худшей оптимизацией на ПК в 2024 годуВслед за списком игр с лучшей графикой в 2024 году портал DSOGaming составил антирейтинг игр с худшей оптимизацией на ПК среди всех новинок, вышедших за последние 12 месяцев.