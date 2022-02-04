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Автономные дроны сделают ненужной пилотируемую боевую авиацию

Автономные дроны сделают ненужной пилотируемую боевую авиацию

Массовое применение автономных беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом, изменит характер вооруженной борьбы и способы ведения боевых действий.

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