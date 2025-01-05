Владимирские синоптики рассказали о предстоящей погоде 5 декабря

В воскресенье на улицах Владимира ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Водителям стоит быть осторожнее из-за гололедицы на дорогах, а температура воздуха будет колебаться между значениями, характерными для зимнего сезона.
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