Леди Гага совершила радикальную революцию в своем имидже для нового фильма

Леди Гага представила новый образ на премьере фильма "Бал хроматики". Поп-звезда, которая является одной из самых известных блондинок Голливуда, решила изменить свой имидж, перекрасившись в брюнетку и отрезав челку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии