Председатель СК России поручил представить доклад по обращению жителей Ульяновской области

В социальных медиа опубликовано обращение жителей населенного пункта Тереньга Ульяновской области в связи с ненадлежащим состоянием коммуникаций жилого многоквартирного дома и бездействием местных властей в связи с этим.
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