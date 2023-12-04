Прокуратура проверяет смертельное ДТП в Хабаровске

В Хабаровске прокуратура осуществляет надзор за проведением проверки, связанной со смертельным ДТП. По данным Госавтоинспекции, накануне в 23:30 водитель транспортного средства "Honda Fit", двигаясь по улице Карла Маркса в районе дома № 205 "В", потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с столбом.