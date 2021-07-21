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Одумались! Госдеп США наконец-то признал неэффективность санкций против «Северного потока-2»

Одумались! Госдеп США наконец-то признал неэффективность санкций против «Северного потока-2»

В США не стали вводить очередные новые санкции против проекта «Северный поток-2». Причина такого решения действительно удивительная, до американцев наконец-то дошло, что их санкции и ограничения неэффективны, когда газопровод почти построен.

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