Одумались! Госдеп США наконец-то признал неэффективность санкций против «Северного потока-2»

В США не стали вводить очередные новые санкции против проекта «Северный поток-2». Причина такого решения действительно удивительная, до американцев наконец-то дошло, что их санкции и ограничения неэффективны, когда газопровод почти построен.
В США не стали вводить очередные новые санкции против проекта «Северный поток-2». Причина такого решения действительно удивительная, до американцев наконец-то дошло, что их санкции и ограничения неэффективны, когда газопровод почти построен.
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