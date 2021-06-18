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Около 100 детей в день попадают к травматологу в Белгороде

Около 100 детей в день попадают к травматологу в Белгороде

Для помощи маленьким пациентам в детской областной клинической больнице в Белгороде есть все необходимые условия: развёрнуто стационарное травматологическое отделение на 55 коек, включающие узкопрофильные нейрохирургические койки, есть травмпункт.

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