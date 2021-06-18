Около 100 детей в день попадают к травматологу в Белгороде

Для помощи маленьким пациентам в детской областной клинической больнице в Белгороде есть все необходимые условия: развёрнуто стационарное травматологическое отделение на 55 коек, включающие узкопрофильные нейрохирургические койки, есть травмпункт.
Для помощи маленьким пациентам в детской областной клинической больнице в Белгороде есть все необходимые условия: развёрнуто стационарное травматологическое отделение на 55 коек, включающие узкопрофильные нейрохирургические койки, есть травмпункт.
Свежие комментарии