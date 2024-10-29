Жительница Калужской области предстала перед судом за присвоение бюджетных денег

В Боровском районе бывшая заведующая детского сада предстала перед судом за присвоение 1 миллиона рублей, которые были направлены на стимулирующие выплаты сотрудникамВ Боровском районе бывшая заведующая детского сада предстала перед судом за присвоение 1 миллиона рублей, которые были направлены на стимулирующие выплаты сотрудникам.