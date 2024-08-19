От вручения грамот до участия в похоронах. В Омской области вводят оплачиваемые должности полпредов губернатора в районах и их помощников.
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От вручения грамот до участия в похоронах. В Омской области вводят оплачиваемые должности полпредов губернатора в районах и их помощников.