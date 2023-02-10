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Фетисов о России на ОИ-2024: «В хартии не сказано про отстранение спортсменов из-за конфликтов стран, а нам навязывают условия. Кому-то выгодно разъединить россиян»

Вячеслав Фетисов поделился мнением об Олимпиаде-2024 и российских спортсменах.  Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли высказался о том, стоит ли российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе, без флага и гимна  «Недавно я пригласил в свою программу на одном из телеканалов обсудить этот вопрос близких мне людей.

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