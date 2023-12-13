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Новости от Богданова

2 подписчика

Вопрос от В. Богданова политологу и публицисту В. Соловью.

   Прошу Валерий Дмитриевич дать публичный ответ на мой вопрос, как мог "сдохший" (ваше выражение) Путин, находящийся в морозильной камере на Валдае, оказаться с визитом в ОАЭ на встрече с его руководителем и выдвинуть свою кандидатуру на выборы Президента РФ в марте 2024 года.

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